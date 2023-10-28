Tahran metrosunda giyim kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis müdahalesi sonucu komaya girdiği ileri sürülen 16 yaşındaki Armita Geravand'ın son durumu merak ediliyor. Peki, İran'da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand son durum nedir? Armita Geravand öldü mü? İşte detaylar…

Armita Geravand öldü mü? İran'da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand son durum nedir?

İddialara göre, başörtüsü yasağını ihlal ettiği için polisler tarafından müdahaleye tabi tutulan İranlı genç kız, hastaneye nakledilmişti ve bu durum insan hakları grupları tarafından duyurulmuştu. Peki, Armita Geravand öldü mü? İran'da ahlak polisinin darp ettiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ARMITA GERAVAND ÖLDÜ MÜ?

İran'da 'ahlak polisi' tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin ardından komaya girdiği bildirilen Armita Geravand hayatını kaybetti. Geravand'ın ölümü, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından duyuruldu.İran Devlet medyası ise Geravand'ın durumu hakkında yapılan tıbbi çabaların sonuçsuz kaldığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini pazar günü açıkladı.

İRAN'DA AHLAK POLİSİNİN DARP ETTİĞİ İDDİA EDİLEN 16 YAŞINDAKİ ARMITA GERAVAND SON DURUM NEDİR?

Reuters haber ajansının verilerine göre, IRNA'nın haberinde şu ifadeler yer aldı: "(Geravand) ne yazık ki beyin hasarından sonra komaya girmişti. Sadece birkaç dakika önce vefat etti." 1 Ekim'de komaya girdiği açıklanan 16 yaşındaki Geravand'ın beyin ölümünün geçtiğimiz hafta devlet medyası tarafından duyurulmuştu.

ARMITA GERAVAND OLAYI NEDİR?

Armita Geravand'a, İran'da metroda 'ahlak polisi' mensupları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetle ilgili Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw tarafından iddialar ortaya atılmıştı. Örgüt, Ekim başlarında 16 yaşındaki Geravand'ın İran metrosunda kadın 'ahlak polisi' üyelerinin şiddetine maruz kaldığını ve hastaneye nakledildiğinde yoğun güvenlik önlemleri alındığını belirtmişti.

İran hükümeti ise Geravand'ın 1 Ekim'de Tahran metrosunda İslam'a uygun giyinmediği gerekçesiyle 'ahlak polisi' tarafından müdahale edildiği iddialarını reddetti. Yetkililer, Geravand'ın tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını, düşerken başını çarptığını ve güvenlik güçleriyle herhangi bir olay yaşanmadığını savundu.

İran'da daha önce de 22 yaşındaki Jîna Mahsa Emini'nin 'ahlak polisi' tarafından gözaltına alındıktan üç gün sonra, 16 Ekim 2022'de hayatını kaybetmişti. Emini'nin ölümü ülkede uzun süren kitlesel protestolara yol açmıştı.