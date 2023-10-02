Azerbaycan'ın Karabağ'daki üstünlüğünü hazmedemeyen Ermeni silahlı çeteler, bölgede terör faaliyetlerine başlamak üzere grup kurdu. Merak edilenler arasında ise Armine Harutyunyan kimdir? Gucci'nin Ermeni modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne mi katıldı? soruları yer aldı.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da büyük bir yenilgiye uğratılan ve işgal ettiği topraklardan atılan Ermenistan, bölgedeki provokasyonlarını sürdürüyor. Son olarak bölgede bulunan Ermeni silahlı çeteler Azerbaycan'a karşı mücadele edeceklerini duyurdu. Gündeme gelen Armine Harutyunyan kimdir? Gucci'nin Ermeni modeli Armine Harutyunyan terör örgütüne mi katıldı?

ARMİNE HARUTYUNYAN KİMDİR?

Armine Harutyunyan Ermenistan'ın başkenti Erivan'da doğdu. Khachatur Azizyan ise modelin dedesidir ve ülkenin en önemli sanatçılarından birisi olarak tanınmaktadır. İllüstratör ve grafik tasarımcısıdır.

ARMİNE HARUTYUNYAN TERÖR ÖRGÜTÜNE Mİ KATILDI?



Azerbaycan'ın Karabağ'daki üstünlüğünü hazmedemeyen Ermeni silahlı çeteler, bölgede terör faaliyetlerine başlamak üzere grup kurdu. Dünyaca ünlü moda markası Gucci'nin reklam yüzlerinden Ermeni model Armine Harutyunyan da Ermeni terör örgütüne katılma kararı aldı. Elinde silahıyla poz veren terörist Harutyunyan, Azerbaycan'a saldıracaklarını açıkladı.

Armine Harutyunyan

Moda dünyasının bir dönem gündeminde olan Ermeni model Harutyunyan, Ermeni terör örgütüne katılma kararı aldı. Atış talimi yaparken kameralara poz veren Harutyanyan, terör örgütünün kanalına verdiği röportajında Azerbaycan'a saldıracaklarını açıkladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ KURDULAR

Aralarında PKK'lı ve Asala'lı teröristlerin de bulunduğu Ermeni terör örgütü, Karabağ'da terör eylemleri yapacaklarını ilan etti.