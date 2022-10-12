Armageddon Savaşı nedir, ne zaman olacak? Armageddon Savaşı kimler arasında yapılacak? Melhâme-i Kübrâ nedir? Armageddon Savaşı nerede yapılacak?

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır. Vatandaşlar, Armageddon Savaşı nedir, ne zaman olacak? Armageddon Savaşı kimler arasında olacak? Melhâme-i Kübrâ nedir? Armageddon Savaşı nerede yapılacak? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Armageddon Savaşı nedir? Armageddon Savaşı ne zaman yapılacak? Armageddon Savaşı hangi ülkeler arasında yapılacak? Armageddon Savaşı nerede, hangi ülkede, hangi ilde yapılacak? Armageddon Savaşı Amik ovasında mı olacak? Bilgiler sizlerle...

ARMAGEDDON SAVAŞI NEDİR?

Armageddon ya da Melhâme-i Kübrâ, dini kaynaklarda Dünya'nın sonu geldiğinde yapılacağı kehanet edilen büyük Kıyamet savaşının adıdır.

Hristiyanlık'da Armageddon Nedir?

Kitab-ı Mukaddes'in Vahiy bölümünde geçen Armageddon sözcüğü Museviler'den daha çok Hristiyanlar için önem taşır. Museviler, İsa'yı Atanmış Kral ya da Mesih olarak kabul etmez ve başka bir Mesih beklerler. Bu nedenle Armageddon'la ilgili kavramlar Kitab-ı Mukaddes'in tümü için geçerli olsa da, Vahiy kitabındaki anlatımlar Museviler için geçerli olmaz.

İslam'da Melhame-i Kübra (Armageddon) Nedir?

İslam'da Melhame-i Kübra olarak bilinen savaş ile Hristiyanlık ve Musevilikte Armageddon olarak bilinen savaş terminolojide aynı şeyi ifade etmektedir. Aralarındaki temel fark beklenen bu savaşın genel içeriği ile ilgili üç farklı dinin yaklaşımıdır. İslam'da bu savaşın Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır. "Megiddo dağının etekleri"nden Amik ovasının kastedilip kastedilmediği ise net değildir. İslam inancında bu savaşın Hz. Mehdi'nin ilk zuhurunun olacağına ve Hz. Mesih'in bu savaşta yer almayacağına inanılırken; Hristiyanlık ve Musevilikte savaşın Hz. Mesih'in önderliğinde yapılacağına inanılmaktadır.

İslam'da Deccal denilen büyük fitneden bahsedilirken, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'den (S.A.V.) önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir. Deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve "Rablık" iddiasında bulunacaktır. İslam kaynakları 70.000 Yahudinin Deccal'e tabi olacağını yazar. Deccal'in çıkışı ve İsa'nın ikinci defa yeryüzüne inmesinden önce Hz. Mehdi'nin çıkışı olacaktır. Bu çıkışın hemen öncesinde çok büyük ve çok kanlı bir savaş olacaktır. Bu savaşın gerçekleşeceği yer atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen Amik Ovası'dır. Burada 80 tümen İslam ordusu ile 80 tümen küfür ordusunun yani bir milyona bir milyonluk iki ordunun birbirleriyle savaşacağı inanılmaktadır. bu ordunun komutanlığını Mehdi yapacak ancak kendisinden çok az kişi haberdar olacak, herkesçe bilinmeyecektir. Amik Ovası [Amanos Dağları]nın eteklerinde yer almaktadır.

ARMAGEDDON SAVAŞI NEREDE YAPILACAK?

İslam'da bu savaşın Amik ovasında; Hristiyanlık ve Musevilikte ise Megiddo dağının eteklerinde olacağına inanılmaktadır.