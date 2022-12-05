Başarılı yapımcı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurmuştu. Armağan Çağlayan'ın son durumu merak konusu oldu. Peki, Armağan Çağlayan ne kanseri? Armağan Çağlayan sağlık durumu! Armağan Çağlayan hastalığı nedir? İşte detaylar...

Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, geçtiğimiz günlerdi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söylemişti. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu. Armağan Çağlayan'ın son durumu merak konusu oldu. Peki, Armağan Çağlayan ne kanseri? Armağan Çağlayan sağlık durumu! Armağan Çağlayan hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN NE KANSERİ?

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU!

Akciğer kanserine yakalanan ve İzmir'de 4,5 saatlik bir operasyon geçiren televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu olduktan sonra kamera karşısına geçen Çağlayan, "Görecek günümüz, yiyecek ekmeğimiz varmış. Aklıma ölmek gelmedi ama acı çekmekten korktum" dedi.