Armağan Çağlayan kimdir, hastalığı ne? Armağan Çağlayan sağlık durumu nasıl?

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hayranlarını üzdü. Çağlayan sosyal medya hesabından yapığı açıklamada kansere yakalandığını duyurdu. Akciğerlerinde bir kitle tespit edildiğini söyleyen ünlü yapımcı, "Önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağım, zorunlu bir ara veriyorum" dedi. Peki ama Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında ? Armağan Çağlayan kanser mi, ne kanseri, sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Armağan Çağlan sosyal medyahesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Haberi duyanlar ise Armağan Çağlayan kimdir, kaç yaşında? Armağan Çağlayan kanser mi, ne kanseri, sağlık durumu nasıl araştırmalarına başladı. Detaylar haberimizde...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN NE KANSERİ?

Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından akciğer kanserine yakalandığını ve önümüzde hafta tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çağlayan "Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım.

Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN KİMDİR?

8 Nisan 1966, İstanbul'da doğan Armağan Çağlayan Türk televizyon yapımcısı, avukat ve YouTuber.Çocukluğu ve gençliği Hereke'de geçti. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede İşletme Fakültesi Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalında doktora programına başladı. Avukatlık stajını Kocaeli Barosu'nda tamamladıktan sonra avukatlığı bırakıp İstanbul'a geldi. Med Yapım'ın kurulduğu bir esnada arkadaşının da yardımıyla hazırlık elemanı olarak işe başladı. Kısa süre içerisinde editörlüğe kadar yükselip genel müdür yardımcılığı görevini üstlendiği dönemde 11 yıldır çalıştığı Med Yapım'dan ani bir kararla ayrıldı. Med Yapım'da çalıştığı dönemde Bülent Ersoy Show, Huysuz Show, Hülya Avşar Show, Şans Kapıyı Çalınca, Şahane Pazar, Kim 500 Milyar İster, Ünlüler Çiftliği gibi birçok başarılı yapıma editöryal koordinatör olarak imzasını attı. 2003 yılında ise Popstar yarışmasının jüri üyesi olarak kamera arkasından ekran önüne hızlı bir geçiş yaptı.