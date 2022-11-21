Başarılı yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Armağan Çağlayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında hastalığı araştırılmaya başlandı. Peki, Armağan Çağlayan kanser mi? Armağan Çağlayan ne kanseri? Armağan Çağlayan hastalığı nedir? Armağan Çağlayan sağlık durumu! İşte detaylar...

Armağan Çağlayan kanser mi? Ekranların başarılı televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak kansere yakalandığını söyledi. Yaşadığı süreçten bahseden Çağlayan, gösterilerine ve programlarına ara vereceğini duyurdu. Armağan Çağlayan'ın ne kanseri olduğu olduğu araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Armağan Çağlayan ne kanseri? Armağan Çağlayan hastalığı nedir? Armağan Çağlayan sağlık durumu! Detaylar haberimizde...

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN NE KANSERİ?

Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kansere yakalandığını duyurdu. Instagram hesabından kötü haberi veren Çağlayan şu ifadeleri kullandı: "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."