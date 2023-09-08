ARM hangi takım? ARM açılımı hangi ülke?
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile karşılaşıyor. Maç ile ilgili olarak ARM açılımı hangi ülke ve ARM hangi takım gibi konular merak edildi.
ARM hangi takım ve ARM açılımı hangi ülke gibi sorular Türkiye-Ermenistan milli maçı devam ederken merak edildi. Peki, ARM hangi takım? ARM açılımı hangi ülke?
ARM HANGİ TAKIM?
ARM, Armenia'nın kısaltmasıdır. Armenia, Ermenistan'ın ülke adının İngilizce'sidir.
ERMENİSTAN A MİLLİ FUTOL TAKIMI
Ermenistan millî futbol takımı, Ermenistan Futbol Federasyonu tarafından yönetilen, Ermenistan'ı uluslararası futbol müsabakalarında temsil eden takımdır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ilk maçını Moldova'ya karşı oynamışlardır (12 Ekim 1992).