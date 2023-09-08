ARM hangi takım? ARM açılımı hangi ülke?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile karşılaşıyor. Maç ile ilgili olarak ARM açılımı hangi ülke ve ARM hangi takım gibi konular merak edildi.