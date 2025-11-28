Haberler

Arkadaşını öldürüp, yaraladığı sevgilisini 21 gün boyunca evinde tutan sanık için müebbet istemi

Bursa'da arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) öldürdükten sonra sevgilisi Fatma O.'yu da (45) yaralayıp 21 gün boyunca evinde tutup, cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya'nın (50), 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 37 yıla kadar hapsi istendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İlyas Sarıkaya, mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı, Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. ile birlikte yaşadığı eve çağırdı. İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu ardından da 'acı çekmesin' diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

EVE GELEN POLİSLERE, SORUN OLMADIĞINI SÖYLETTİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

'YARALIYIM' MESAJI

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın' dedi. Fatma O.'nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti. Fatma O.'nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya'yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakaladi. Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı.

"RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sarıkaya ile Fatma O.'nun avukatları Elif Tuba Karakoç, Gizem Berceste Olgun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Gizem Yılmaz katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savunma için ek süre isteyen İlyas Sarıkaya'ya söz verdi. Müştekiyle 3 aylık birlikteliklerinin olduğunu iddia eden Sarıkaya, "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ve istediği şekilde cinsel ilişkiye girdik. Fatma O. ile evlilik aşamasındaydık. Hatta yakınlarının da soruşturma aşamasında böyle beyanları olmuştu" diyerek kendini savundu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Sarıkaya'nın ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Gizem Yılmaz, "Sanığın savunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaralı olan bir insanın cinsel ilişki istemesi ne kadar doğrudur? Sanığın üst sınırdan yargılanmasını talep ediyoruzö dedi.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, İlyas Sarıkaya hakkında, 'Kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı', 'Zincirleme cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaaya itiraz eden Sarıkaya'nın avukatı Sadaret Yücehan Balkır, savunma için ek süre talep ederken; mahkeme heyeti, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
