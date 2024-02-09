Arkadaşını balta ile öldürdü! Arkadaşını öldürme sebebi ne, neden öldürdü?

Arkadaşını balta ile öldürdü! Arkadaşını öldürme sebebi ne, neden öldürdü? Konya'da iş arkadaşının başına başına 15 kez balta vurarak öldüren Afganistan uyruklu Seyfullah Muradi, emniyetteki ifadesinde "Bana sarkıntılık ediyordu. Bunun üzerine tartıştık. Çıkmadan önce kemerimin altına demir baltayı sakladım. Yürürken de tartıştık.'' dedi. Detaylar haberimizde...

ARKADAŞINI NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Olay, 6 Şubat'ta Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Metalciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile devriye görevi yapan sitenin güvenlik görevlisi, yolun kenarında kanlar içerisinde yatan kişiyi görünce polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, alüminyum fabrikasında çalışan Abdulvasi Hasani'nin kesici bir aletle öldürüldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Görüntülerde, Muradi'nin Hasani'nin başına balta ile 15 kez vurup, kaçtığı ardından iş arkadaşının ölüp, ölmediğini kontrol etmek için geri döndüğü ortaya çıktı. Polis, 2 arkadaşın olaydan 2 gün önce Konya'ya geldiğini, çalıştıkları fabrikada kaldıklarını da tespit etti.

ZANLI YAKALANDI MI?

Olay yeri ve çevresinde araştırma yapan polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ölen Abdullahvasi Hasan'ın iş arkadaşı olan zanlı, Konya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde şehir dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.