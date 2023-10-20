Arka Sokalar Efe öldü mü? Arka Sokalar Rıza Baba torunu Efe ölüyor mu?

Kanal D'nin, efsaneler arasındaki yerini alan çok sevilen dizisi Arka Sokaklar 646. bölümü ile 20 Ekim Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Arka Sokalar Efe ölüyor mu?

Arka Sokaklar izleyicileri birbirinden duygusal vurulma ve ölüm sahnelerini izlerken Arka Sokaklar'ın ekrana gelecek yeni bölümü de bir o kadar duygusal olacak.Arka Sokalar Efe öldü mü? Arka Sokalar Efe ölüyor mu?

ARKA SOKALAR EFE ÖLÜYOR MU?

Rıza Baba'nın torunu Efe'nin vurulması başta Rıza Baba olmak üzere herkesi yıkar. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı ise belirsizdir. Herkes Efe'yi yaşatmak için seferber olmuşken; Rıza Baba hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek midir?

Rıza Baba'nın torunu için yaptıklarının ekrana geleceği bölüm izleyicilerin kalbine dokunurken; Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin ile yaptığı duygusal konuşma ise herkesi gözyaşlarına boğacak.

Efenin durumu ise yeni bölümde belliolacak.