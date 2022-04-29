Arka Sokaklar Zeliş öldü mü? 16 yıldır kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar, yayın yılı, sezon sayısı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun süren haftalık dizisi olmaya devam ederken dizinin hayranları tarafından Arka Sokaklar Zeliş öldü mü, diziden nasıl ayrıldı? Arka Sokaklar Zeliş diziden nasıl ayrıldı? Yüsra Geyik Arka Sokaklar'dan nasıl ayrıldı? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR ZELİŞ ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar'ın 585. bölümünde Zeliş kendi canına kıymaya çalışmıştı ve annesinin mezarına gitmişti. Ancak bu bölümde çevredekilerin Zeliş'i hastaneye yetiştirmesi ile Zeliş kurtarılmıştı.

ARKA SOKAKLAR ZELİŞ DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Arka Sokaklar 594. Bölümde Tekin ve Zeliş, Almanya'ya giderek Çoban Ailesini hüzünlendiriyorlar!

Tekin, yapımcıdan gelen telefonla irkilir. Kendisini ofisine çağırmasını iş anlaşmasının iptali olarak yorumlayan Tekin, ablası Zeliş'i de alarak görüşmeye gider. Tekin tedirgindir. Yapımcı amacını söyleyince büyük bir rahatlama yaşayan Tekin, ablası Zeliş ile ilgili söyledikleriyle de büyük şaşkınlık ve sevinç yaşar. Yapımcı, Almanya'da kurduğu haber sitesine Zeliş'i istemektedir. Zeliş şaşkındır ve bu onun için önemli bir deneyim olacaktır. Bu teklifi Çoban Ailesi ile paylaşır ve kabulettiğini söyler. Çoban Ailesi bu haber karşısında büyük hüzün yaşar. Metin, Tekin derken Hüsnü'nün gözbebeği Zeliş de evden gidecektir. Hayatları için önemli olan bu şansı değerlendirmek için Tekin ve Zeliş, Çoban Ailesine veda ederek Almanya'nın yolunu tutarlar...

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Henüz dördüncü sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı. Asıl popülerliğini ise Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı.

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