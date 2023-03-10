Kanal D'nin efsane dizilerinden olan Arka Sokaklar bugün de ekrana gelmedi. Konu hakkında izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak etti. Peki, Arka Sokaklar neden yok, neden hala başlamadı 2023? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı, yok mu? Arka Sokaklar tamamen final mi yaptı? Arka Sokaklar neden komple bitti? Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı, tamamen mi bitti? İşte detaylar...

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Arka Sokaklar yok mu, neden yok, neden hala başlamadı? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? 10 Mart Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMLERİ NEDEN YOK?

Dizi geçtiğimiz aylarda 45 günlük ara vermişti. Fakat aranın bitip bitmediği bilinmiyor. Arka Sokaklar yeniden başlayacak mı konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

BU AKŞAM ARKA SOKAKLAR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK? (10 MART 2023 CUMA)

Arka Sokaklar 10 Mart Cuma yani bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisi yer almadı. Bugün Arka Sokaklar yerine "Mekanik" filmi ekranlara gelecek. Arka Sokaklar geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile çekimlere 45 gün ara vermişti. Bundan dolayı yeni bölümü bugün olmayacak.

10 MART CUMA YAYIN AKIŞI

17:00 - Hicran

18:40 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Mekanik

21:45 - Mekanik

23:30 - Camdaki Kız

ARKA SOKAKLAR ÇEKİMLERE ARA MI VERDİ?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler