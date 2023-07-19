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Arka Sokaklar için geri sayım başladı! Mustafa Üstündağ kadroya dahil oluyor

Yapımcı İlker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle son sezonu yarıda kesilen Arka Sokaklar dizisini yeniden mi çekildiği gündeme geliyor. Arka Sokaklar yeniden mi başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt aranıyor. Arka Sokaklar yeniden mi başlıyor ve Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Arka Sokaklar yeniden mi başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

ARKA SOKAKLAR YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

17 yıldır ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Mustafa Üstündağ dahil oldu.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ım haberine göre, 17 yıl boyunca devam eden ve geçen yıl duayen yapımcı #Türkerİnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle yayınına ara verilen dizinin yeni bölümlerini D Media çekecek. Ozan Yurdakul'un yazdığı, Orhan Oğuz'un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.