Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? Arka Sokaklar yeni sezon (17. Sezon) ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Arka Sokaklar oldu. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 17. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezonu ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar yeni sezon başlangıç tarihi belli mi? Resmi açıklama geldi mi? İşte detaylar...

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? Dizilerin yeni sezonları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Merak edilen bu dizilerden birisi de Arka Sokaklar oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon (17. sezon) ne zaman? Dizinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar on yedinci sezon hangi ay, gün başlıyor? Arka Sokaklar ne zaman? Arka Sokaklar yeni sezon (17. Sezon) ne zaman, hangi gün başlayacak? Tarihi açıklandı mı? Arka Sokaklar 17. sezonu hangi ay başlar? Eylül'de mi başlar Ekim ayında mı? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Detaylar sizlerle...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 17. yeni sezonu ile 14 Ekim Cuma günü Kanal D'de başlayacak.

Paylaşılan tweet şöyle:

"17. sezon 633. bölümüyle ve büyük sürprizlerle Arka Sokaklar 14 Ekim Cuma 20.00'de Kanal D'de başlıyor!"

Buna göre dizinin yeni sezonu 14 Ekim Cuma günü başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

Nurcan (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.