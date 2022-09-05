Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'da büyük deprem yaşanıyor. Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağını açıklaması üzerine Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bitti mi? merak edildi.

Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'da büyük deprem yaşanıyor. Şevket Çoruh'un diziden ayrılacağını açıklaması üzerine Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar bitti mi? merak edildi. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Dizinin başından beri kadroda olan ana karakterlerden 'Mesut' artık olmayacak.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Çoruh, mesajında şu ifadelere yer verdi: "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.'

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.