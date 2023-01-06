Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu, neden yok? 6 Ocak 2023 Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm bu hafta yok mu?

Kanal D'nin beğenilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi gelmeyecek mi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok? Detaylar haberimizde...

Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu? Arka Sokaklar 6 Ocak yeni bölüm niye yok? Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? Arka Sokaklar yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

Geçtiğimiz aylarda Arka Sokaklar'ın 45 günlük ara yapılacağı duyurulmuştu. 45 günlük ara bitti fakat henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Dizinin bugün yani 6 Ocak 2023 tarihinde de yeni bölümü yok. Yeni bölümlerin yakında başlaması bekleniyor.

6 OCAK KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Mumya

22:15 - Mumya

00:15 - Sokak Yarışcısı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 45 günlük aranın ardından yeni bölümleriyle devam edecek. Ara ne zaman bitecek henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm özeti henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Kasım 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 638. Bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine yolluyor!

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir fakat Kadem'in yeni planları vardır. Geçmişte Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia yeni oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapacaktır. Yoksunluk krizi geçiren Mete, Tahir tarafından zorlu bir seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama bu durum Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır.

Arka Sokaklar aksiyon dolu bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!