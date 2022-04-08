Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 622. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 622. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut'un, seri katil Poyraz için düşündükleri ters tepince savcılık harekete geçiyor. Mesut ve Cemal, savcı soruşturması ile karşı karşıya kalıyor. Hastanedeki Mazlum'dan ise, üzücü bir haber geliyor.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 621. Bölümünde Mesut'un, kişisel aldığı kararları ekibi ve sevdiklerini zor duruma sokuyor!

Savcı Yavuz, hastaneye kaldırılan Poyraz'ın uyanmasını bekler. Yaşananlardan dolayı Mesut'u suçlamaktadır. Poyraz'ı vuran silahın balistik kaydına ulaşmak ve neler yaşandığını çözmek için uğraşır. Bu sırada hastaneden gelen bir haber ekibimizi alarma geçirecektir.

Mesut'a istediği parayı veren Seyit, karşılığında bir iyilik ister. Mesut'un bu iyiliği yapmaması Seyit'i çıldırtır. Seyit, Mesut'un etrafındakilere zarar vermek için elinden geleni yapacaktır.

Emniyete doğru giden Hüsnü, aracının lastiği patlayınca kenara çekmek zorunda kalır. Bu sırada yolda büyük bir kaza yaşanır. Hüsnü, kurtardığı kişinin kim olduğunu öğrenince bir pişmanlık yaşayacaktır.

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