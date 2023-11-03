Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (647. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
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KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar Cuma günü 647. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Arka Sokaklar yeni bölüm (647. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.
Arka Sokaklar Her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 647. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Arka Sokaklar Yeni bölüm (647. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…
Sevilen dizi Arka Sokaklar her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Arka Sokaklar yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Arka Sokaklar Kanalını ziyaret edebilirsiniz.
KANAL D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Arka Sokaklar " her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Zafer Ergin
RIZA SOYLU
Özgür Ozan
HÜSNÜ ÇOBAN
İlker İnanoğlu
ENGİN BALKAN
Ozan Çobanoğlu
HAKAN ÇINAR
Özlem Çınar
AYLİN AYDIN
Hasan Denizyaran
KADİR KORMAZ
Oğuz Peçe
EMRE GÜRBÜZ
Sinem Reyhan Kıroğlu
BİRCE YAMAN
Cansu Fırıncı
ÜNAL KALAFAT
Tunç Oğuz
ARDA ATİK
Ali Haydar Çataltepe
ALPER GÜNDÜZ
Ece Aydemir
CANSU TOPRAK
Gizem Terzi
SİNEM ÖZDEMİR
Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?