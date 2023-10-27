Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM (646. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
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KANAL D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar Cuma günü 646. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Arka Sokaklar yeni bölüm (646. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.
Arka Sokaklar Her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 646. BÖLÜM 1. Fragmanı yayınlandı! Peki, Arka Sokaklar Yeni bölüm (646. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…
Sevilen dizi Arka Sokaklar her Cuma KANAL D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Arka Sokaklar yeni bölümü her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Arka Sokaklar Kanalını ziyaret edebilirsiniz.
KANAL D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Arka Sokaklar " her çarşamba saat 20.00'de KANAL D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.
- Zafer Ergin
- RIZA SOYLU
- Özgür Ozan
- HÜSNÜ ÇOBAN
- İlker İnanoğlu
- ENGİN BALKAN
- Ozan Çobanoğlu
- HAKAN ÇINAR
- Özlem Çınar
- AYLİN AYDIN
- Hasan Denizyaran
- KADİR KORMAZ
- Oğuz Peçe
- EMRE GÜRBÜZ
- Sinem Reyhan Kıroğlu
- BİRCE YAMAN
- Cansu Fırıncı
- ÜNAL KALAFAT
- Tunç Oğuz
- ARDA ATİK
- Ali Haydar Çataltepe
- ALPER GÜNDÜZ
- Ece Aydemir
- CANSU TOPRAK
- Gizem Terzi
- SİNEM ÖZDEMİR
Rıza Baba, torunu Efe'nin vurulmasından sonra büyük bir vicdan azabı yaşamaya başlar ve adeta yıkılır. Efe'nin durumu kritiktir ve yaşayıp yaşamayacağı konusu belirsizliğini korur. Öte yandan Rıza Baba ve ekip Sadullah ve adamlarına nefes aldırmamaya çalışır. Sadullah'ı köşeye sıkıştırmak isteyen Rıza Baba, hiç hesapta olmayan bir durum ile karşı karşıya kalır. Peki, Sadullah ile Rıza Baba arasında Efe'yi hayata bağlayacak anlaşma gerçekleşecek mi?