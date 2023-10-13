Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar Cuma günü 645. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Arka Sokaklar yeni bölüm (645. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM (645. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Arka Sokaklar Her Cuma Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Arka Sokaklar 645. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Sadullah ve adamları İstanbul sokaklarında terör estiriyor. Rıza Baba ve ekibi Sadullah ve adamları karşısında zor durumda kalıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm (645. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM (645. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Arka Sokaklar her cuma Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Arka Sokaklar bu akşam (13 Ekim) saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Arka Sokaklar kanalını ziyaret edebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Arka Sokaklar," her cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Arka Sokaklar" bu akşam, 13 Ekim'de saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

ARKA SOKAKLAR 645. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sadullah ve adamları İstanbul sokaklarında terör estiriyor. Rıza Baba ve ekibi Sadullah ve adamları karşısında zor durumda kalıyor. Sadullah, Rıza Baba ve ekibine adeta kin kusuyor. Rıza Baba ve ekibin düzenlediği operasyonlar Sadullah'ı iyice kızdırıyor. Peki Rıza Baba şimdi ne yapacak?

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çınar, Hasan Denizyaran, Oğuz Peçe, Sinem Reyhan Kıroğlu, Cansu Fırıncı, Tunç Oğuz, Nazlı Tosunoğlu, Hülya Kalebayır, Ali Haydar Çataltepe, Can Başak, Gaye Gürsel, Elvan Dişli, Perihan Ünlücan, Ece Aydemir, Gizem Terzi, Ecem Öz, Kerimhan Duman, Furkan Göksel ,Onurcan Sesli, Ada Baykan, Efe Günay, Elçim Atamgüç, Gizem Birdan, Murat Yeşil, Garip Kont ve Mustafa Üstündağ

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