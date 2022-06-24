Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı? 24 Haziran Cuma bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, niye yok?

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar var mı, yok mu, neden yok? Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı, bitti mi? 24 Haziran Cuma bu akşam Arka Sokaklar var mı, yok mu, niye yok?

ARKA SOKAKLAR VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Arka Sokaklar dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 632. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizi sadece sezon finali yaptı normal final yapmadı. Gelecek sezonda dizi kaldığı yerden devam edecek.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

17 Haziran 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın sezon finali olan 632. Bölümünde ekip, acı olaylarla sarsılıyor!

Ablası Songül ile yaşadığı duygusal kavuşma sırasında apar topar evden kovulan Cemal dışarıya çıktığında Ezgi'yi bulamaz. Songül'ün eşi Güngör'ün, Ezgi için bir planı vardır.

Engin'in kızı Gönül, ölen annesinden kalan mirasa konmak isteyen Sezai isimli bir tefecinin elindedir. Genç kızın Antalya uçağına binmediğini öğrenen Engin, kızın sevgilisi Deniz'in peşine düşer. Bu sırada Gönül canı pahasına da olsa kaçmaya çalışacaktır.

Ekibimiz Baki isimli bir torbacının izini sürer. Torbacının adresine ulaşan ekibimiz eve gittiğinde adamın ailesinin de bağımlı olduğunu görür. Ekibimiz bu ortamdan Baki'nin küçük oğlunu kurtarır. Oğlunu elinden alanların peşine düşen Baki, ekibimizden birinden intikam alacaktır.

Pınar'a ve Caner'e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner'in evine doğru yola çıkar. Villaya vardıklarında karşılaştıkları sahne tansiyonların yükselmesine neden olacaktır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe), Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Yardımcı karakterler

Nazike Özçaylan (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu Polis memuru.

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