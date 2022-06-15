Efsane dizi 16. Sezon finaliyle ekrana geliyor. Pınar kurtarılmayı beklerken Rıza Baba büyük bir yıkım içerinde kalmıştır. Öte yandan evladıyla sınanan sadece o değildir. Mesut da Tunç için çırpınmaktadır. Ekip tüm bunları halletmeye çalışırken büyük bir patlama yaşanır. Peki, Arka Sokaklar Tunç öldü mü, diziden mi çıkacak? Arka Sokaklar Tunç 'Kerimhan Duman' diziden mi ayrılacak?

ARKA SOKAKLAR TUNÇ ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Arkak Sokaklar 632. bölüm sezon finali 2. fragmanında Mesut komiser oğlu Tunç için endişeleniyor. Bunun ardından izleyiciler, Tunç öldü mü, diziden mi çıkacak merak etmişti. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yer almadı. Buna ek olarak, 3 sezondur 16 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Cemal Şahin' rolünü oynayan Yiğitcan Ergin diziye veda ediyor. Cuma günü yayınlanacak olan bölümle diziye veda edecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum" dedi.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 632. Bölüm Fragmanı - 2 - SEZON FİNALİ yayında! Ekip, büyük bir sınav veriyor!

Efsane dizi 16. Sezon finaliyle ekrana geliyor. Pınar kurtarılmayı beklerken Rıza Baba büyük bir yıkım içerinde kalmıştır. Öte yandan evladıyla sınanan sadece o değildir. Mesut da Tunç içi çırpınmaktadır. Ekip tüm bunları halletmeye çalışırken büyük bir patlama yaşanır.

Arka Sokaklar sezon finaliyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe), bakanlıktan üst düzey birinin oğludur. Ekibe torpilli olarak gelmiştir.

Yardımcı karakterler

Nazike Özçaylan (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

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