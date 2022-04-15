Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 623. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Cuma Kanal D Arka Sokaklar izle!

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 623. bölüm HD izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? 15 Nisan Kanal D Arka Sokaklar full bölüm izle! Arka Sokaklar dizisi son bölüm HD izle!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar dizisi Cuma günleri saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 623. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Savcı, Mazlum'un ölümünden Mesut'u sorumlu tutuyor!

Mazlum'un ölümü başta Mesut olmak üzere sevenlerini yasa boğar. Savcı ise, ölümün suçunu Mesut'a yıkar. Bu sırada ekip, aşiret lideri Seyit'in peşine düşer. Hem Mazlum'un öcünü almak, hem de organize suç şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırır. Seyit se boş durmaz ve bombalı eylemleriyle acı üzerine acı yıkmaya devam eder.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR CANLI İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

8 Nisan 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 622. Bölümünde Cemal'e kurulan kumpas, ekibi savcı ile karşı karşıya getiriyor!

Poyraz'ın öldüğü Gazi'nin yeri basın mensupları ve polislerle dolmuştur. Olay anında yaralanan Mazlum ise, hastaneye kaldırılır. Savcı Yavuz'un, Mazlum hakkında tutuklanma kararı istemesi ekibimizin elini kolunu bağlayacaktır.

Başta Ezgi olmak üzere, bütün ekibimiz Cemal'i aklamak için elinden geleni yapar. Bu sırada ekibimizin bulduğu bir kamera görüntüsü, Cemal'in başına gelen kumpas ile Seyit Usmanoğlu'nu ilişkilendirecektir.

Nazike'nin mahalleden arkadaşı Meral, internet üzerinden İrfan isimli, kendisinden oldukça genç bir adamla tanışmıştır. Her şey yolunda gitmektedir ta ki Asya isimli bir kadın elinde silahıyla kapıya dayanana kadar… Asya'nın derdini öğrenen Meral'in dünyası başına yıkılacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci Güneri (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir. Mesut'un eşidir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Yardımcı karakterler

Nazike Çekmen (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Metin Çoban (Furkan Göksel), Hüsnü'nün en büyük oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.