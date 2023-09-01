Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri dönüyor. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar Selin yok mu, Arka Sokaklar Selin neden yok?

Her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başlıyor. Sevilen dizi 1 Eylül Cuma akşamı 639'uncu bölümüyle ekrana geliyor. Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar CANLI izle!

ARKA SOKAKLAR BAŞLIYOR MU?

Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, 18'inci sezona başlıyor. Sevilen dizi 1 Eylül Cuma akşamı 639'uncu bölümüyle ekrana geliyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar Evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

Sokaklarda hayat, iyiler için çok zor, kötüler içinse çok kolay hale gelmiştir. Uyuşturucu, yolsuzluk, silahlı şiddet, kentin göbeğinde düzensiz gettolar, irili ufaklı mafyalaşma ve hepsi bir yana, iyiden iyiye yerleşmiş 'kural tanımazlık' artık şehrin tüm damarlarına sızmıştır.

Daha düne kadar Rıza Baba'nın kullandığı odada şimdilerde, asayişten Ünal Başkomiser oturmaktadır. Ancak kendisi o koltuğu doldurabilecek nitelikte biri mi, bu oldukça şüphelidir. Diğer yandan Ünal'ın bir numarası genç komiser Kadir, kendince haklı sebeplerden ötürü Rıza'yı ve ekibi düşmanı bellemiştir. Aslında gözü pek, yiğit ve 'doğru' bir genç adamdır ancak, Ünal'ın aklına soktuğu yalanların etkisindedir. Rıza Baba ve ekibi, üzerlerindeki ölü toprağını silkeleyip, kendilerine oynanan oyunu bozmak için kolları sıvarlar. Ancak bu kez yol, her zamankinden çetindir.

ARKA SOKAKLAR SELİN YOK MU, ARKA SOKAKLAR SELİN NEDEN YOK?

Arka Sokaklar Selin , yeni sezonda kadroda yer almadı.

Arka Sokaklar dizisinin 18. sezon oyuncu listesi.

Oyuncular

Zafer Ergin - Rıza Soylu - 1-

Özgür Ozan - Hüsnü Çoban - 1-

İlker İnanoğlu - Engin Balkan - 44-172, 210-214, 358-376, 493-

Ozan Çobanoğlu - Hakan Çınar - 389-

Özlem Çınar - Aylin Aydın - 1-521, 639-

Tunç Oğuz - Arda Atik - 294-433, 445-

Oğuz Peçe - Emre Gürbüz - 595-

Ali Haydar Çataltepe - Alper Gündüz - 628-

Sinem Reyhan Kıroğlu - Birce Yaman - 639-

Hasan Denizyaran - Kadir Korkmaz - 639-

Ece Aydemir - Cansu Toprak - 639-

Gizem Terzi - Sinem Özdemir - 557-

Can Başak - Arif Sağlam - 294-521, 574-576, 639-

Cansu Fırıncı - Ünal Kalafat - 639-

Hülya Kalebayır - Ayla Soylu - 251-

Elvan Dişli - Pınar Soylu - 522-

Kerimhan Duman - Tunç Güneri - 1-

Ecem Öz - Şule Çoban - 522-

Perihan Ünlücan - Başak Balkan - 557-

Gaye Gürsel - Esra Aksoy Çoban - 565-

Nazlı Tosunoğlu - Nazike Özçaylan - 138-

Onurcan Sesli - Rıza Efe Akdoğan - 522-

Ada Baykan - Zeyno Akdoğan - 339-

Mustafa Efe Günay - Haydar Berk Çoban - 126-