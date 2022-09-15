Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? Rıza Baba öldü mü?

Arka Sokaklar dizisinin sevilen karakterlerinden Rıza Baba, dizinin ilk gününden bu yana beğeniliyor ve vatandaşların ilgisini çekiyor. Son bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler sonrası Rıza baba merak konusu olurken Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü? İşte detaylar...

TV ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokakların efsane karakterlerinden Rıza Baba son bölüm fragmanında dikkat çekti. İzleyicileri şaşırtan görüntüler sonrası Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba ölüyor mu gibi konular araştırıldı. Peki, Rıza Baba öldü mü? Arka Sokaklar Rıza Baba öldü mü?

RIZA BABA ÖLDÜ MÜ?

Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza karakteri öldü mü? sorusu merak konusu oldu. Zafer Ergin Rıza karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Mesut, Tunç'tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut'un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir. Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin'in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin'in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin'den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin'in yanına gider.

Avm'de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır.Nurgül'ün kocası Ogün'den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.