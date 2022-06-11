Arka Sokaklar Pınar öldü mü? Arka Sokaklar Pınar 'Elvan Dişli' diziden mi çıkacak, diziden ayrılıyor mu? - Haberler

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un yazdığı, polisiye, aksiyon, dram, komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölümde İlyas, Pınar'a silah doğrultuyor. Bunun ardından seyirciler, Pınar ölecek mi, Pınar öldü mü? merak etti. Ayıntılar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR PINAR ÖLECEK Mİ, DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Arka Sokaklar 631. Bölümde Pınar, İlyas'ın kendisine doğrulttuğu silah ve anlattıklarıyla şoke oluyor!

İlyas, intikamını almak için evlilik olayını hızlandırır. Pınar ve Caner, yıldırım nikahıyla evlenirler. Bu durum Rıza Babanın hoşuna gitmese de, kızı için katlanır. Pınar, Caner ile yaşayacağı eve gider. Caner, dayısı İlyas'ı arar ve planın gidişatı ile ilgili bilgi verir. İlyas ise, Rıza Babadan alacağı intikam hırsıyla onların evine gelir. Pınar'ın yatak odasına giderek silah çeker. Pınar hem anlattıkları, hem de kendisine doğrultulan silah karşısında şoke olur. Caner ise, aşağıda neler olacağını beklemektedir. Bu sırada üst kattan silah sesi gelir.

Arka Sokaklar Pınar, ölecek mi, diziden mi çıkacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ARKA SOKAKLAR PINAR KİMDİR?

Pınar karakterini "Elvan Dişli" canlandırmaktadır.

Arka Sokaklar dizisinde Pınar, Rıza Baba'nın kızıdır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe), bakanlıktan üst düzey birinin oğludur. Ekibe torpilli olarak gelmiştir.

Yardımcı karakterler

Nazike Özçaylan (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur.

Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

Ayla Soylu (Hülya Kalebayır), Rıza Baba'nın eşidir.

Pınar Soylu (Elvan Dişli), Rıza Baba'nın kızıdır.

Başak Balkan (Perihan Ünlücan), Ekiple yolları kesişen bir avukat. Engin'in eşidir.

Esra Çoban (Gaye Gürsel), Hüsnü'nün eşi.

Sinem Özdemir (Gizem Terzi), Ekibin teknik işlerinden sorumlu polis memuru.

Haberler.com - Gündem