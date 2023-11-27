Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayın akışında yer aldı ve Arka Sokaklar günü mü değişti ve Arka Sokaklar artık Cuma günü değil m gibi konular araştırıldı. Arka Sokaklar Pazartesi günü var mı?

Arka Sokaklar Pazartesi günü var mı?

Başladığı günden itibaren fenomenleşen efsane dizi Arka Sokaklar geri döndü. Arka Sokaklar kendi gününde, kendi saatinde sevenlerinin karşısına çıkarken bügünyayın akışında Arka Sokaklar'ın yer alması sonrası Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar Pazartesi günü var mı?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Engin, Sadullah'ı öldürmeye çalıştığı için çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Apar topar hastaneye kaldırılan Sadullah ise ölüm kalım savaşı vermeye başladı. Rıza Baba ve ekibin bu kez hiç tanımadığı bir düşmana karşı mücadele etmesi gerekecek. Peki Sadullah'ı öldürmek isteyen diğer isim kim? Sadullah ölecek mi?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Engin, mecbur kaldığı bir durum yüzünden Hüsnü'yü de yakan kötü bir olaya imza atıyor!

Arda, Emre ve Kadir'i bir konteynere hapseden Sadullah'ın planları istediği gibi gitmez. Polislerimiz konteynerden kurtulmayı başarabilecek midir?

Başak ve Memo ortadan kaybolur. Engin, eşi ve oğlunu bulmak için her yolu deneyecektir.

Derya, başından geçen kötü olaylar nedeniyle canına kıymak ister. Bu olay bir çetenin gün yüzüne çıkmasına vesile olacaktır.

ARKA SOKAKLAR PAZARTESİ GÜNÜ VAR MI?

Arka Sokaklar dizisinin yayın günü değişmedi. Yalnızca geçen haftaya özel olarak 20 Kasım Pazartesi günü yeni bölüm yayınlandı.