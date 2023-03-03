Arka Sokaklar neden yok, neden hala başlamadı 2023? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı, yok mu?
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Kanal D'nin efsane dizilerinden olan Arka Sokaklar bugün de ekrana gelmedi. Konu hakkında izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak etti. Peki, Arka Sokaklar neden yok, neden hala başlamadı 2023? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı, yok mu? Arka Sokaklar tamamen final mi yaptı? Arka Sokaklar neden komple bitti? Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı, tamamen mi bitti? İşte detaylar...
Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Arka Sokaklar neden yok, neden hala başlamadı 2023? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yaptı? Arka Sokaklar dizisi bu hafta var mı, yok mu? İşte ayrıntılar...
Dizi geçtiğimiz aylarda 45 günlük ara vermişti. Fakat aranın bitip bitmediği bilinmiyor. Arka Sokaklar yeniden başlayacak mı konu hakkında resmi bir açıklama da yapılmadı.
Dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Arka Sokaklar 3 Mart Cuma yani bu akşam yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar dizisi yer almadı. Bugün Arka Sokaklar yerine "Özel Tim" filmi ekranlara gelecek. Arka Sokaklar geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile çekimlere 45 gün ara vermişti. Bundan dolayı yeni bölümü bugün olmayacak.
- 17:00 - Hicran
- 18:40 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Özel Tim
- 22:15 - Özel Tim
- 23:45 - Veda Mektubu
Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.
Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Ana karakterler
- Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.
- Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.
- Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.
- Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.
- Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.
- Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.
- Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.
- Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.
- Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.
- Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.
- Nurcan Gök (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.
- Kadri Keser (Yılmaz Tüzün): Başkomiserdir.