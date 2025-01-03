Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

2025 yılbaşı haftasında bazı diziler yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Ancak bazı diziler tekrar bölümü ile ya da hiç yayına girmeden haftayı geçirdi. Bu durum, takip ettikleri dizileri ekranda ve yayın akışında göremeyen izleyicilerin merak konusu oldu ve sebebini araştırmaya başladılar. Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 695. bölümünde ekip, yasa dışı bahis çetesinin peşine düşüyor!

Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır. Bedo rakibi Ilgaz'ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet'e verilir. Restoranda yaşanan kaosta masum insanlar hayatını kaybedince bu bir kırılma noktası olarak çete içinde gerilime neden olacaktır. Ekibimiz Ilgaz'ı hedef alarak suç örgütleri arasındaki bağlantıları çözmeye ve gençleri korumaya çalışacaktır.

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA YOK MU?

Arka Sokaklar yeni bölümü bu hafta yılbaşı program akışı nedeniyle yayınlanmıyor. Önümüzdeki hafta yeni bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyor.

Arka Sokaklar Dizisi Oyuncuları

Zafer Ergin

RIZA SOYLU

Özgür Ozan

HÜSNÜ ÇOBAN

İlker İnanoğlu

ENGİN BALKAN

Ozan Çobanoğlu

HAKAN ÇINAR

Özlem Çınar

AYLİN AYDIN

Hasan Denizyaran

KADİR KORMAZ

Oğuz Peçe

EMRE GÜRBÜZ

Sinem Reyhan Kıroğlu

BİRCE YAMAN

Cansu Fırıncı

ÜNAL KALAFAT

Tunç Oğuz

ARDA ATİK

Ali Haydar Çataltepe

ALPER GÜNDÜZ

Ece Aydemir

CANSU TOPRAK

Gizem Terzi

SİNEM ÖZDEMİR