Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, sorusu bugünün en çokm merak edilen konuları arasında yer aldı. Peki, Arka Sokaklar neden yok, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, Arda'yı durdurabilecek mi?

Rıza Baba ve ekip, İstanbul'da bombalı saldırı gerçekleştirecek çetenin peşine düşer ve bu eylemi engellemeye çalışır. İlacın etkisi altında olan Arda üstüne bomba bağlı bir şekilde İstanbul'un en işlek meydanlarından birine gelir. Ekip, Arda'ya zarar vermedin onu etkisiz hale getirmeye çalışır. Peki Ekip, Arda'yı durdurabilecek

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Bugün Kadir Gecesi nedeniyle ekranda dini program yer alacak. Bu nedenle Arka Sokaklar yeni bölüm bugün ekrana gelmeyecek.