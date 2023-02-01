Ekranların uzun soluklu polisiye dizi olarak bilinen ve yoğun ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar neden yok? Merak ediliyor. Uzun süredir Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşan Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı?

Arka Sokaklar neden yok? Sorusu, dizinini yayınlanmadığını merak etmekte olan izleyiciler tarafından araştırılmakta. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi hakkında yapılan açıklamalar ile merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, neden yayınlanmıyor? Arka Sokaklar dizisi final mi yaptı?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat vermekte olan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."