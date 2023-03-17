Arka Sokaklar dizisinin bir süredir izleyicisi ile buluşmaması nedeniyle izleyiciler tarafından Arka Sokaklar neden yok? Merak ediliyor. Farklı sebeplerden ötürü kaldırıldığına dair iddialar sosyal medya platformları üzerinde yer alsa da yapılan açıklamalar ile merak edilenler yanıt buldu. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka sokaklar neden yayınlanmıyor, kaldırıldı mı? Arka Sokaklar dizisi bitti mi, final mi yaptı?

Arka Sokaklar neden yok? Sorusu, dizinin neden yayınlanmadığını merak etmekte olan izleyiciler tarafından araştırılmakta ve arama motorları üzerinde Arka Sokaklar dizisi bitti mi, final mi yaptı? Sorusu ile birlikte olmak üzere sorgulatılmakta. Yıllardır izleyicisi ile birlikte Kanal D ekranlarında yer alan Arka Sokaklar neden yok? Arka sokaklar neden yayınlanmıyor, kaldırıldı mı? Arka Sokaklar dizisi bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Nedeni bilinmeyen sebepler nedeniyle bir süredir izleyicisi ile buluşamayan dizi hakkında oyuncular tarafından yapılan açıklamalar sayesinde sorular yanıt buldu.

7 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba karakterine hayat vermekte olan Zafer Ergin, daha önce Nişantaşı'nda görüntülendiğinde merak edilen soruyu yanıtladı. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."