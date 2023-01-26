Ekranların sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar neden yok? İzleyiciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Uzun süredir yayın hayatına devam etmekte olan yapımın neden sona erdiği birçok kişi tarafından araştırılmakta. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?

Arka Sokaklar neden yok? Sorusu, birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde araştırılmakta. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu ve Tunç Oğuz'un paylaştığı ekranların en uzun soluklu dizisi hakkında Arka Sokaklar neden yok? Sorusuna izleyiciler tarafından yanıt aranmakta. Peki, Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar final mi yaptı, neden yayınlanmıyor?

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi. Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor. Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.