Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti. Fakat bazı kaynaklarda dizinin başka kanala geçiş yapabileceği söylendi. Dizi izleyicileri bugün Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar'ı göremeyince, Arka Sokaklar ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar dizisi hangü gün, dizinin günü mü değişti, kanalı mı değişti? araştırması yaptı. Peki, Arka Sokaklar dizisi ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte detaylar...

Arka Sokaklar ne zaman? Arka Sokaklar gün mü değiştirdi? Arka Sokaklar kanal mı değiştirdi? Arka Sokaklar hangi gün? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Arka Sokaklar dizisi hangü gün, dizinin günü mü değişti, kanalı mı değişti? Arka Sokaklar bu akşam neden yok? Arka Sokaklar çekimlere ara mı verdi? İşte bilgiler...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arka Sokaklar dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

Fakat dizinin 9 Aralık Cuma günü yeni bölümü olmayacak. Sağlık arası nedeniyle dizinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

ARKA SOKAKLAR HANGİ GÜN? GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Arka Sokaklar Cuma günleri ekranlara geliyor. Dizinin yayın günü değişmedi.

ARKA SOKAKLAR BAŞKA KANALA MI GEÇİYOR?

Geçtiğimiz haftalarda dizinin başka bir kanala geçebileceği paylaşılmıştı. Fakat sonradan bu haber yalanlandı. Dizi şuanda 45 gün çekim arası verdiği için yeni bölümü olmayacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"Açıklamada yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlere ara verildiği belirtilerek, "" Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek. Kanal D ailesi olarak Sayın Türker İnanoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi sunar, kendisine acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı."

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

Nurcan Gök (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.

Kadri Keser (Yılmaz Tüzün): Başkomiserdir.