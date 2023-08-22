Uzun bir aranın ardından ekranlara dönecek olan Arka Sokaklar dizisinin 18. sezonundan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Seyirciler ise Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon ilk bölüm fragmanı izleme linki araması yapıyor.

Başrollerini Özgür Ozan, Zafer Ergin, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, 18 sezonuyla ekrana dönüyor. Yapım şirketi ve kanal arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle uzun bir ara veren dizini yeni sezonundan da ilk fragman geldi. Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Yeni sezon ilk bölüm fragmanı izle!

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönecek olan Arka Sokaklar dizisinin 18. sezonundan yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Hüsnü'nün ağlaması ve Rıza Baba için düzenlenen cenaze töreni dikkat çekti.

Dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yayın tarihi ise henüz belli değil fakat Eylül ayının ortalarında izleyici ile buluşması bekleniyor.

RIZA BABA ÖLÜYOR MU?

Kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen dizinin yayın tarihi netleşmedi. Yıllardır olduğu gibi cuma akşamları yayınlanacak olan dizinin yeni sezon tanıtımda Rıza Baba için cenaze töreni düzenleniyor. Hüsnü'nün gözyaşlarına boğulduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacağı ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Öte yandan Hasan Denizyaran, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi ve Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın yeni sezon kadrosuna dahil oldu.