Uzun zamandır yapım sürecinde sorun yaşanmakta olan Arka Sokaklar dizisi, ekranlardan uzak kalmıştı ve izleyicileri ile buluşmuyordu. Yeni yayınlanan fragmanın ardından Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Sorusu gündeme geldi. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Sorusu, uzun zamandır verilen aranın ardından yeni bölüm fragmanının izleyicilerle buluşması ile birlikte gündeme geldi. İzleyiciler tarafından Arka Sokaklar yeni sezon, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni bölüm, yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arka Sokaklar 18. Sezon tanıtımı resmi Youtube kanalı üzerinden izleyicileri ile buluştu. Yeni oyuncularıyla sezona bomba gibi başlamaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, izleyicilerim dikkatini çekmeyi başardı. Yayınlanan fragmanda kendi gününde, kendi saatinde ibaresi yer alması nedeniyle yayın tarihinin aynı olacağı duyuruldu. Buna göre Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlarında 18. Sezonu yayınlanacak.

DİZİNİN YENİ KÖTÜ ADAMI MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ

17 yıldır ekranların en çok izlenen dizilerinin başında gelen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak. Merakla beklenen dizinin kadrosuna son olarak Mustafa Üstündağ dahil oldu.

Ozan Yurdakul'un yazdığı, Orhan Oğuz'un yönettiği fenomen dizinin kadrosuna flaş bir isim katıldı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Mustafa Üstündağ Arka Sokaklar'ın kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncunun polisiye dizinin yeni kötü adamı olacağı öğrenildi.