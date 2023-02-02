Kanal D ekranlarının uzun zamandır sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. 638. Bölümü ile yayın hayatına ara veren Arka Sokaklar dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu. Kanal D'nin sevilen dizilerinden Arka Sokaklar yeni bölümün hangi gün yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeniden başlayacak mı?

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'ın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeniden başlayacak mı?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlker İnanoğlu "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" " ifadelerini kullandı.