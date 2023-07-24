Kanal D, Türker İnanoğlu'un sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği polisiye dizi 'Arka Sokaklar'a devam edecek. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? İşte, detaylar…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu dizinin yayın haklarını Kanal D İç Yapımlar'a devretme kararı aldı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlıyor?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu dizinin yayın haklarını Kanal D İç Yapımlar'a devretme kararı aldı.

Kanal D, Türker İnanoğlu'un sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği polisiye dizi 'Arka Sokaklar'a devam edecek.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Arka Sokaklar, Erler Film ve D Media imzalı, ilk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul ve Metin Arslan'ın yazdığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisiDİR.