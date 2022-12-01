Yapımcı Türker İnanoğlu, Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ı ekranlarda göremeyen seyirciler arama motorlarında Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu aratılıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verildiği. Henüz dizinin ne zaman başlayacağı duyurulmadı.