Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gündem Haberleri

Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yapımcı Türker İnanoğlu, Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ı ekranlarda göremeyen seyirciler arama motorlarında Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

Camdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyorCamdaki Kız dizisinde yaprak dökümü! 3 oyuncu birden kadrodan ayrılıyor
01 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı01 Aralık 2022 Kanal d Yayın Akışı

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusu aratılıyor. Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara veriyor. Yapım şirketinin kanaldan ödeme alamadığı için ara verme kararı aldığı iddia edildi. Bir diğer iddia ise Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verildiği. Henüz dizinin ne zaman başlayacağı duyurulmadı.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Türker İnanoğlu Arka Sokaklar Kanal D Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title