Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'ın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün hangi yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarının uzun zamandır sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. 632. Bölümü ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu. Kanal D'nin sevilen dizilerinden Arka Sokaklar yeni sezonun hangi gün yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar neden yok? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının uzun süredir var olan Arka Sokaklar dizisi 632. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen efsane dizi Arka Sokaklar 18 Kasım Cuma akşamı 638.bölümüyle izleyici ile buluşup, ardından bir süre sağlık arası verecek.

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Çekimlerine 45 gün ara verilen Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'la ilgili kanaldan resmi açıklama geldi. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi olduğunu belirten Kanal D, "Arka Sokaklar, yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arasına giriyor" dedi.