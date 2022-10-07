Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Bu akşam yayınlanmayan Arka Sokakların neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, Arka sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 7 Ekim 2022 Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor?

Arka Sokaklar 17. yeni sezon ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Peki, Arka sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? 7 Ekim 2022 Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak.

Tekrar bölümleriyle ekranlara gelmeye devam eden polisiye dizinin yeni sezonu bugün başlamıyor.

30 Eylül Kanal D yayın akışı bilgisine göre, bugün saat 20:00'da Mevlid Gecesi Özel programı yayında olacak.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

17. sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon yayın tarihi, 14 Ekim 2022 olarak belirlendi.

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh yer almayacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak.