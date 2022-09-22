Dizilerde yaz arasının bitmesiyle birlikte vatandaşlar dizilerin yeni sezonların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Ne zaman başlayacağı merak edilen dizilerden birisi de Arka Sokaklar oldu. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli mi? Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon (17. Sezon) tarihi! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

Kanal D ekranlarının uzun zamandır sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla Arka Sokaklar dizisinin ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. 632. Bölümü ile sezon finali yapan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi merak konusu. Oyuncu kadrosuna yeni oyuncular ekleyeceği düşünülen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi arama motorlarında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli mi? Arka Sokaklar ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar yeni sezon (17. Sezon) tarihi! Arka Sokaklar oyuncuları kim?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının uzun süredir var olan Arka Sokaklar dizisi 632. Bölümü ile sezon finali yapmıştı. Arka Sokaklar izleyicileri ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. 16 sezonu ile izleyici ekranlara kilitleyen dizinin yeni sezon tarihi henüz net değil. Tahmini olarak Eylül ayının son haftasında ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİM?

Rıza Soylu (Zafer Ergin): 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan): Ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu): 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu): Daha önce TEM Şube'de çalışmış bir komiserdir.

Arda Atik (Tunç Oğuz): Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe): Komiser yardımcısıdır.

Alper Gündüz (Ali Haydar Çataltepe): Ekibe torpilli olarak gelen polis memurudur.

Ayşe Arıcan (Cansın Çekili): Komiserdir.

Yavuz Aslan (Batuhan Ekşi): Komiserdir.

Nurcan (Sebahat Kumaş): Komiser yardımcısıdır.