Cuma akşamları milyonlara kilitleyen Arka Sokaklar yeni bölümü ile geçtiğimiz hafta ekranlara gelmedi. Arka Sokaklar'ın bu hafta yeni bölümü gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

Ülkemizde uzun soluklu süren diziler arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi son olarak 638. bölümü ile 18 Kasım tarihinde yayınlanmıştı. Peki, Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar, 23 Aralık Kanal D yayın akışında yer almadı. Bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak.

Türker İnanoğlu'nun oğlu İlker İnanoğlu bu iddiaları yalanlayıp hayranlarını sevindirecek müjdeyi verdi:

"Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." İnanoğlu 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı haberleri için "Yok o doğru bir haber değil" diye konuştu.