Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönen dizinin yeni sezonunda Mesut karakterini göremeyen birçok kişi Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Sorusunu araştırıyor. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Mesut karakteri neden yok, öldü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'da neden yok?

Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Sorusu, Arka Sokaklar Mesut karakterini yeni bölümlerde göremeyen izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 16 yıldır 'Mesut' karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisine veda etti. Sosyal medya hesabından bir yazı yayımlayan Çoruh, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım" ifadelerini kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut öldü mü? Arka Sokaklar Mesut karakteri neden yok, öldü mü? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'da neden yok?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Dizinin başından beri kadroda olan ana karakterlerden 'Mesut' artık olmayacak. Ayrıca Mesut, dizinin 16. sezon finalinde vurulmuştu.