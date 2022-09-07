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Arka sokaklar mesut öldü mü? Arka sokaklar mesut yok mu? Şevket Çoruh neden yok?

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Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Yeni sezon öncesi Arka sokaklar mesut öldü mü? Arka sokaklar mesut yok mu? Şevket Çoruh neden yok gibi konular araştırılıyor.

16 yıldır 'Mesut' karakterini canlandırdığı Arka Sokaklar dizisine veda etti. Sosyal medya hesabından bir yazı yayımlayan Çoruh, "Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım" ifadelerini kullandı. Peki, Arka sokaklar mesut yok mu? Şevket Çoruhneden yok? Arka sokaklar mesut öldü mü?

ARKA SOKAKLAR MESUT ÖLDÜ MÜ?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. Eylül ayında yeni sezonun açılmasıyla beraber yaz tatilinden yeniden ekranlara dönecek dizilerden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla beraber izleyicisine kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Dizinin başından beri kadroda olan ana karakterlerden 'Mesut' artık olmayacak.

Arka sokaklar mesut öldü mü? Arka sokaklar mesut yok mu? Şevket Çoruh neden yok?

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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