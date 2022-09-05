Arka Sokaklar Mesut neden ayrıldı? Şevket Çoruh duyurdu! Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu?

Kanal D ekranında 17. sezonu ile devam edecek olan Arka Sokaklar dizisinin hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh diziye veda etti. Peki, Arka Sokaklar Mesut neden ayrıldı? Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu?

Arka Sokaklar Mesut neden ayrıldı? Kanal D ekranında 17. sezonu ile devam edecek olan Arka Sokaklar dizisinin hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh diziye veda etti. Peki, Arka Sokaklar Mesut neden ayrıldı? Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR MESUT NEDEN AYRILDI?

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'da büyük deprem yaşanıyor. Dizinin başından bu yana kadroda olan ve 'Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh, 16 yıl sonra bu role veda etti.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Çoruh, mesajında şu ifadelere yer verdi: "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.'

"UZAKTAN GÖRENLER MESUT SANIYOR"

16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım…"