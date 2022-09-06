Şevket Çoruh sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü haberi verdi. Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor ve Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu merak ediliyor. Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı etti gündeme geliyor. Arka Sokaklar Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor? Arka Sokaklar Mesut ölüyor mu? Arka Sokaklar Şevket Çoruh diziye veda mı etti? Detaylar haberimizdedir…

Şevket Çoruh sosyal medya hesabından üzücü haberi sevenleri ile paylaştı. Arka Sokaklar 16 sezon 632 bölüm boyunca Mesut karakterini canlandıran Şevket Çoruh, diziden ayrılacağını duyurdu.

Arka Sokaklar dizisinin başrol karakterlerin Mesut Komiser diziden mi ayrılıyor merak ediliyor. Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü haberi verdi.

"HOŞÇA KAL MESUT

16 sezon 632 bölüm boyunca ARKA SOKAKLAR'da koştum, kaçtım, kovaladım.

Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm.

Bugün bu yolun sonundayım.

Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.

"Uzaktan görenler MESUT sanıyor, bir ŞEVKET'e döndü benim hayatım…"

Şevket Çoruh"

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR ?

Şevket Çoruh (d. 30 Haziran 1973, İstanbul),Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur.

Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaktaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür.

Çoruh Aslen Artvinlidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Günay Karacaoğlu ile yaptığı evlilikten bir kızı bulunmaktadır. Daha sonra Günay Karacaoğlu'ndan boşanmış ve bunu da "Birbirimize artık aşık değiliz." şeklinde açıklamıştır.

Şevket Çoruh 3 Nisan 2017 tarihinde 21 yıllık maddi birikimleri olan 7 klasik arabasını ve 3 evini satıp ayrıca da bankadan 7 milyon lira kredi alarak İstanbul Kadıköy'de Baba Sahne adını verdiği tiyatroyu açtı. Tiyatronun açılışında Müjdat Gezen kendisinde bulunan İsmail Dümbüllü'nün fesini Şevket Çoruh'a devretti.

1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. Bu sanat merkezinden mezun olan sanatçı, adını bir İnternet firmasının reklamında oynadığı "Kokoreççi" tiplemesiyle duyurmuştur.

2006 yılında bu yana Arka Sokaklar adlı dizide oynamaktadır. Kendisi en çok Arka Sokaklar dizisindeki Mesut rolüyle tanınır.

Broadway geçmişinde sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununun Türkiye'de sahnelendiği ikinci sezonunda 23 Ekim 2010 tarihinden itibaren rol aldı.

Oynadığı Bazı Sinema Filmleri

2008 Usta

2004 Eğreti Gelin (Hasan)

2004 Anlat İstanbul (Recep)

2003 İnşaat (Sudi)

Oynadığı Bazı Dizi Filmler

Arka Sokaklar Mesut 2006

Gönül Kudret 2006

Savcının Karısı Ünal 2005

Canın Sağolsun Tayfun 2005

Sultan Makamı Sultan 2003

Azad Zübeyir 2002

Yılan Hikayesi Yaşar 1999

Affet Bizi Hocam Bekir 1998

Köşe Kapmaca 1996

Sevda Kondu Rıza 1996

Çiçek Taksi Çamur Şevket 1995

Oynadığı Bazı Televizyon Filmleri

Kayıp Aşklar Kemal 2004

Bir Aşk Hikayesi Musa 2004

Gülizar Pirasan 2004

Ödülleri

11. ÇASOD "En İyi Oyuncu" Ödülleri, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

23. İstanbul Film Festivali, 2004 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

25. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 2003 › En İyi Erkek Oyuncu İnşaat

Hoşça kal Mesut pic.twitter.com/HjNRee2VUR — Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) September 5, 2022