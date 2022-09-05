Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. 17. sezonuyla beraber izleyicisine tekrar kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Arka Sokaklar Mesut komiser diziden ayrılıyor mu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar Mesut komiser diziden ayrılıyor mu? Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, geçtiğimiz dönem 16. sezonunu tamamladı. 17. sezonuyla beraber izleyicisine tekrar kavuşacak. Ancak Arka Sokaklar'da yeni sezon öncesi büyük bir deprem yaşanıyor. Arka Sokaklar Mesut komiser diziden ayrılıyor mu? Şevket Çoruh Arka Sokaklar dizisinden ayrılıyor mu? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Türkiye'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar'da büyük deprem yaşanıyor. Dizinin başından bu yana kadroda olan ve 'Mesut' karakterini canlandıran Şevket Çoruh, 16 yıl sonra bu role veda etti.

VEDA MESAJI YAYINLADI

Karakteri canlandıran ünlü oyuncu Şevket Çoruh, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı. Çoruh, mesajında şu ifadelere yer verdi: "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler.'

"UZAKTAN GÖRENLER MESUT SANIYOR"

16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar'da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler. Uzaktan görenler Mesut sanıyor, bir Şevket'e döndü benim hayatım…"