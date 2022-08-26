Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır. Hayatı merak edilen Arka Sokaklar Leyla kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan hayatı ve biyografisi nedir?

12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı. Peki, Arka Sokaklar Leyla kimdir? Gülcan Arslan kaç yaşında, nereli? Gülcan Arslan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR'IN LEYLA'SI GÜLCAN ARSLAN KİMDİR?

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Karasu, Sakarya Türkiye'de doğmuştur. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi almış ve birçok dizi ve reklamda oynamıştır.

İlk olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan "Sardunya Sokak" adlı dizide oynadı. Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Sınıf" adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan "Hepimiz Birimiz İçin" adlı dizide rol aldı.

Aynı yıl ATV ekranlarında yayınlanan "Gurbet Kuşları" adlı dizide oynadı. 2009 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan "Kafkas" adlı dizide boy gösterdi. 2010 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan "Kahramanlar" adlı dizide oynadı.

İlk baş rolünü "Her Şeye Rağmen" dizisinde oynamıştır. 2012 yılında Star TV ekranlarında yayınlan "Bir Çocuk Sevdim" adlı dizide 39 bölüm başrol oynadı.

2013 yılında 8. sezonuna başlayan Arka Sokaklar dizisinde 1 sezon Komiser Leyla Candaş karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında yeni başlayan Günahkar dizisinde Saliha karakterini canlandırmıştır. 12 Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde 14 bölüm Fahriye Sultan'ı canlandırmıştır.

12 Ocak 2017'de ATV'de yayınlanmaya başlayan Ölene Kadar adli dizide Engin Akyürek ve Fahriye Evcen ile başrolü paylaşan oyuncu "Beril" karakterini canlandırdı.