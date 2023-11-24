Sevilen dizilerden biri olan Arka Sokaklar'ın yayın gününün değişip değişmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin hayranları tarafından Arka Sokaklar ne zaman yayınlanacak araştırılmaktadır. Peki, Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar yeni bölümleri ne zaman? İşte detaylar...

Uzun yıllardır yayınlanan Arka Sokaklar dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın günü değişti mi merak konusu oldu. Arama motorlarında Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi sorgulatılıyor. Peki, Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar yeni bölümleri ne zaman? Detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM NE OLDU?

Arka Sokaklar evreninde artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; aylar önce başlarına gelen büyük felaket, ekibin dağılmasına sebep olmuştur. Ekibin demirbaşlarından dört isim artık polis değildir. Gençler (Arda, Emre, Alper, Sinem) ufak tefek cezalarla kurtulsa da bir arada kalamamış, her biri farklı bir şubeye verilmiştir. Tüm bu olumsuzluklardan İstanbul da payına düşeni almıştır.

ARKA SOKAKLAR GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ?

Arka Sokaklar dizisi her Pazartesi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaktadır. Arka Sokaklar bu hafta Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere 2 bölümü ekranlara gelecektir.